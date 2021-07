Team Sporza komt Tokio binnen: controles, controles, controles en een speekseltest erbovenop

De toegang tot Japan: een negatieve test

Je moet niet alleen over een olympisch toegangsbewijs beschikken, maar ook over een recente en vooral negatieve coronatest: een PCR-test die erkend is door een officieel laboratorium.

Vriendelijke vrijwilligers, vervelende speekseltest

Na een nacht vliegen, landen we in Tokio. Vooraf bereikten ons verhalen over lange rijen en wachttijden tot 5 uur om de Japanse lucht te kunnen opsnuiven. Wel, die tijd hebben we kunnen halveren.



Om de 100 meter moet je opnieuw je negatieve test voorleggen, je olympisch toegangsbewijs en natuurlijk ook je paspoort. Bureaucratie op z'n best, maar dankzij de vriendelijke en erg beleefde vrijwilligers doen we het allemaal met de glimlach.



Alleen die speekseltest is wat vervelend. Moet je maar eens proberen met een droge keel na een half etmaal vliegen.





Het is ons toch gelukt en na een halfuur krijgen we de negatieve en verlossende uitslag. Nog wat formulieren en vingerafdrukken en we staan bij onze koffers.