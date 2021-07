Sam Dejonghe analyseert crash van Verstappen: "Het kon helemaal anders aflopen"

De spectaculaire crash van Max Verstappen tijdens de GP van Silverstone blijft het gespreksonderwerp in de F1-wereld. Volgens Sam Dejonghe komt de Nederlander goed weg: "Hij had inwendige verwondingen en zelfs een hersentrauma kunnen oplopen."

De race op Silverstone blies nieuw leven in het kampioenschap. Toch blijft bij F1-commentator Sam Dejonghe vooral de crash van Verstappen vers in het geheugen zitten. "Hij vliegt aan bijna 300 km per uur uit die bocht. Dat resulteert in een crash van 51G tegen de bandenmuur", weet Dejonghe. "Dat is een gigantische kracht die verdeeld wordt over de wagen." "Er zijn veel verschillende types crashes. Als een wagen uiteen spat, neemt dat een groot deel van de g-krachten weg. Dit was een heel abrupte stop, waardoor erg weinig energie kon wegvloeien en de klap terecht kwam op zijn lichaam."



"De wagens zijn gemaakt om de kracht van een crash te absorberen, maar je mag niet vergeten hoe sterk de rijders zijn" prijst de autocoureur de vedetten van de Formule 1. "Het zijn echte atleten met een enorm sterk bovenlichaam en getrainde nekspieren. Als je een gewone persoon in de wagen steekt, zal je waarschijnlijk een ander resultaat zien."



Als je een gewone persoon in de wagen steekt, zal je waarschijnlijk een ander resultaat zien. Sam Dejonghe

De veiligheid van de rijders is al jaren een prioriteit in de F1. Maar er is ook een kanttekening. "De wagens zijn erg sterk, maar dat zorgt ervoor dat er veel energie op je lichaam terecht komt." "Om het heel simpel te stellen: 1G betekent dat één keer je lichaamsgewicht tegen je wordt gedrukt. Die 51G zal wel verdeeld zijn over de wagen, maar je kunt er inwendige verwondingen en zelfs een hersentrauma aan overhouden. Gelukkig was dat nu niet het geval."

Gaat de zware crash in het hoofd blijven hangen van Max Verstappen en past de Nederlander zijn agressieve rijstijl aan in de toekomst? "Vanaf dat je start met karten op jonge leeftijd, besef je dat crashen deel uitmaakt van de autosport", meent Dejonghe. "Je accepteert het gevaar, wat net voor adrenaline zorgt." "In een sport waar het draait om duizendsten van seconden ben je gewoon te traag als je twijfelt. Het dwingt de rijder er niet over na te denken en verder te gaan. Je kan niet rondrijden met de rem op."

Race-incident of de schuld van Hamilton?

Het verschil tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton was nog nooit zo klein als dit seizoen. Naarmate de spanning stijgt, worden er meer psychologische spelletjes gespeeld. Zowel op als naast het circuit. "De crash tussen Verstappen en Hamilton is de eerste keer dat de psychologische oorlogsvoering zich vertaalt op het circuit zelf." Wie schuld treft, kan de commentator niet zeggen. "Ze bluften allebei. Hamilton omdat hij de binnenkant neemt en zo de bocht nooit kan nemen in die vuile strook, Verstappen omdat hij eerst ruimte geeft en dan scherp instuurt." Toch geeft Sam Dejonghe de Nederlander het voordeel van de twijfel. "Hamilton heeft zijn bluf niet ingetrokken, wat voor de aanrijding heeft gezorgd. Hij was niet in de positie om de bocht - en daarmee de eerste plaats- te claimen."



Als Max Verstappen het kampioenschap wil winnen, moet hij op zo'n moment even tevreden zijn met de tweede plaats. Sam Dejonghe

Dus is het de schuld van Hamilton? "Een schuldige kan ik niet aanduiden, omdat ze allebei niet de beste beslissing hebben gemaakt. Het gebeurt allemaal zo snel, in milliseconden, dat is niet evident." "Hamilton maakt de move, dus 60% van de schuld ligt bij hem. Verstappen had zichzelf kunnen redden door simpelweg niet zo scherp in te sturen", conludeert de racer.



Dejonghe ziet in de crash een les voor Verstappen. "Als Max Verstappen het kampioenschap wil winnen, moet hij zich op zo'n moment even vermannen en tevreden zijn met de tweede plaats." "Daarna kan hij nog steeds een gooi doen naar de overwinning. Zijn agressieve rijstijl heeft hem al ver gebracht, maar een kampioenschap winnen draait ook om de slimste zijn."