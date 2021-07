Kopman #4: De eindafrekening van Sporza Tourmanager: “Risico’s hebben geloond”

Drie weken lang werden de zenuwen van de Sporza Tourmanagers op de proef gesteld, maar nu is het doek over de competitie gevallen. Welke renners waren top en welke flop? Wie pakte verrassend veel punten en wie zorgde vooral voor ergernis? In de slotaflevering van onze podcast Kopman maken de specialisten van De Lead-Out de eindbalans op.