Hauttekeete na EK-goud bij U20: "Normaal breek ik nog meer records"

Jente Hauttekeete is een naam die na dit weekend nog meer onthouden zal worden in de meerkampwereld. De beloftevolle Belg van 19 zette zondag het EK tienkamp naar zijn hand, nadat hij eerder dit jaar ook al het 11 jaar oude wereldrecord op de zevenkamp scherper had gesteld.

"Het dringt nu pas tot me door, omdat ik het druk heb met sms'jes te beantwoorden en interviews af te leggen. Gelukkig helpen mijn ouders me een beetje, ook door mij zo goed op te vangen." De vader van Jente is ook één van zijn trainers.

De verwachte score versus de onverwachte titel

"Ondanks dat ik "maar" 2 persoonlijke records heb gebroken, heb ik nergens iets laten liggen. Normaal verbeter ik 4 à 5 persoonlijke records per wedstrijd. Dat ik dan nog zoveel punten heb gehaald, is iets om fier op te zijn."

"Normaal is mijn Noorse tegenstrever, Sander Skotheim, nog wat beter dan ik, maar hij liet wat steken vallen en werd tweede. Het verlies van punten loopt naar het einde toe op, zo gaat dat in de meerkamp."

Hauttekeete verbeterde zijn persoonlijke records bij het speerwerpen (54,28 m) en de 400 meter (49"07). "We trainen hard op de nummers die in de vorige wedstrijd minder goed zaten, op die manier probeer ik telkens te evolueren." "Zo verliep het polsstokspringen voor mij iets minder. Ik verwachtte mijn beste prestatie van 4,70 m te verbreken, maar ik haalde slechts 4,60 m, terwijl ik hoopte op 4,80 m", aldus een strenge Hauttekeete.

Over het WK van volgende maand: "Naïrobi moet hoogtepunt zijn"

Over een maand is er al een nieuwe kans voor Hauttekeete om records te breken: dan staat het WK atletiek voor junioren in Naïrobi, in Kenia, in de agenda.

"Dat moest het hoogtepunt van mijn seizoen worden, al vind ik dat ik nu al een hoogtepunt heb bereikt. De bedoeling was: podium in Tallinn, goud in Naïrobi."

"Nu kan ik alleen nog verbeteren door een hogere score neer te zetten. Als ik in Naïrobi wel een stuk of 5 persoonlijke records kan breken, dan moet dat zeker lukken."