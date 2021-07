Hamilton krijgt racistische berichten na botsing met Verstappen: "Onaanvaardbaar"

Hamilton pakte gisteren zijn 8e overwinning op rij voor eigen publiek door op het einde Ferrari-rijder Charles Leclerc nog in te halen. En dat na een tijdstraf van 10 seconden na een botsing met de Nederlander Max Verstappen in de eerste ronde.

Op een overwinningsfoto van Mercedes op Instagram kwamen meteen erna veel racistische reacties. "De Formule 1, de FIA en Mercedes veroordelen dit gedrag op de strengst mogelijke manier", klinkt het in een reactie.

"Deze mensen hebben geen plaats in onze sport en we hopen dat de verantwoordelijken aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. We blijven hard werken aan een meer diverse en inclusieve sport. Dergelijke onaanvaardbare reacties moeten verwijderd worden."

De 36-jarige Hamilton strijdt al jaren tegen discriminatie en racisme. Na de penaltymissers van Saka, Rashford en Sancho in de EK-finale sprak de Brit nog maar eens zijn steun uit.