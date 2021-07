Goffin blijft net in top 20 ATP-ranking, ook status quo voor Mertens

David Goffin liep in het Duitse Halle een enkelblessure op en moest een streep trekken door Wimbledon en de Olympische spelen. Eind augustus hoopt de Luikenaar te hervatten in Cincinnati, ter voorbereiding op de US Open (30 augustus - 12 september).

Voorlopig blijft Goffin op de 20e plek staan op de ATP-ranking. Ook bovenaan de ranking veranderde er niets. Novak Djokovic behoudt de kop voor Daniil Medvedev en Rafael Nadal. De Spanjaard Pablo Carreno Busta steeg dankzij zijn eindzege in Hamburg van de dertiende naar de elfde stek.

Aan Belgische zijde is Kimmer Coppejans nog steeds de nummer twee. Hij verloor wel veertien plaatsen en is nu 205e. Zizou Bergs volgt als 212e, Ruben Bemelmans als 228e.



Op de WTA-ranking blijft Elise Mertens de beste Belg op nummer 17, een status quo. Greet Minnen (WTA 109) en Maryna Zanevska (WTA 165) maakten wel een sprong op de ranglijst na hun eerste halve finales op een WTA-toernooi.

De Australische Ashleigh Barty blijft na haar eindoverwinning op Wimbledon soeverein op kop, voor de Japanse Naomi Osaka en de Wit-Russische Aryna Sabalenka. De Tsjechische Barbora Krejcikova sprong dankzij haar eindzege in eigen land in Praag van de dertiende naar de elfde plaats.