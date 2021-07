Geketend door bloedrode financiën: verzwakt Standard begint met zorgen aan competitie

Kommer en kwel dus voor de fans van het fiere Standard. Vorig jaar schaarden de Rouches zich nog in play-off 2 en was er een (verloren) bekerfinale tegen Genk. In de de huidige situatie lijkt dat opnieuw het hoogst haalbare.

Grootste versterking: Denis Dragus

Resultaten in voorbereiding

Opvallendste quote uit de voorbereiding

Mbaye Leye over het noodweer

“We hebben eraan gedacht om onze oefenmatch tegen Rennes niet te spelen. Want er zijn mensen binnen de club rechtstreeks getroffen door het drama. Er zijn van die momenten waarop voetbal niks voorstelt. Jammer genoeg moesten we ons werk vervullen - al zijn we nooit gestopt met denken aan de slachtoffers. Het is altijd in periodes van angst dat we het woord solidariteit gebruiken, maar we moeten het ook zijn in goede tijden.” (La Dernière Heure - 18 juli 2021)