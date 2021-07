De ouders van Pogacar over eerste Tourzege: "Veel mensen waren boos op Tadej"

Het werd vorig jaar een nagelbijtende strijd in de Tour de France. In de allerlaatste tijdrit snoepte Tadej Pogacar zijn landgenoot Primoz Roglic nog de gele trui af. "We dachten dat de tijdsopname defect was, dat de tijden niet correct doorkwamen", vertelt de moeder van Pogacar.

"We hadden echt gemengde gevoelens. Want het was een landgenoot, Primoz Roglic, die door Tadej geklopt werd."

"Primoz geniet veel aanzien in Slovenië. Hij was de eerste Sloveense wielrenner die een koers kon winnen op het allerhoogste niveau. En plots is daar een nieuwkomer die hem meteen klopt. Dat is bij veel mensen slecht gevallen. Veel mensen waren boos op Tadej."



"We zaten in met Primoz, maar waren blij voor Tadej. We waren ook heel blij geweest als Tadej de rit gewonnen had en Primoz de Tour. Voor ons was dat toen de beste uitkomst geweest."