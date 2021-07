Cavendish over toekomst: "Misschien moet ik Lefevere wat whiskeys trakteren"

Een 13e Tourdeelname stond oorspronkelijk niet op de wedstrijdkalender van Mark Cavendish. Maar na de opgave van Sam Bennett kreeg de Brit een kans van Deceuninck-Quick-Step. Een kans die hij met beide handen heeft gegrepen: hij evenaarde het record van Eddy Merckx met 34 ritzeges in de Tour en veroverde ook de groene trui.

"Niet slecht, hé", zei Cavendish in Parijs. "De voorbije drie weken zullen in mijn geheugen gegrift blijven. Ik had me niet meer kunnen voorstellen dat ik de groene trui zou dragen op de Champs-Élysées."

"Of het mijn mooiste groene trui is? Het is nog maar mijn tweede uit mijn carrière. Ik kan me de vorige zelfs niet meer herinneren", grapt hij.

"Na 10 jaar weer de groene trui pakken is onvoorstelbaar. Ik heb de indruk dat ik weer jonger word. De terugkeer in Frankrijk was een droom. We zullen wel zien wat de toekomst nu brengt."

Het woord is gevallen: de toekomst. Na 4 ritzeges in de Tour lijkt Cavendish kans te maken op een contractverlenging. Al wil ploegleider Patrick Lefevere de Brit "behoeden voor het jaar te veel", zei hij in Vive le Vélo.

"Misschien moet ik hem wat whiskeys trakteren", zei Cavendish met een kwinkslag. "Nee, we zien wel. Ik wil eerst genieten en de voorbije drie weken vieren met de ploeg en met mijn familie. Ik hou in elk geval nog enorm veel van het wielrennen."