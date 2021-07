Bakelants houdt amper 1.500 euro over aan Tour: "Er moet iets veranderen"

Tourwinnaar Tadej Pogacar strijkt een cheque van een half miljoen euro op. Maar de totale prijzenpot in de Tour (2,3 miljoen) steekt schril af in contrast met het prijzengeld op Roland Garros bijvoorbeeld (34,4 miljoen).

Een tennisser die in de eerste ronde in Parijs verliest, krijgt 60.000 euro. Jan Bakelants (Intermarché Wanty Gobert) kan er maar van dromen. "Ons team zal maximaal 1.500 euro per persoon krijgen."

"Het prijzengeld is al lang een probleem", zegt hij in Vive le Vélo. "In de Tour is het dan nog een beetje acceptabel, in de Giro, Vuelta en de klassiekers is het nog veel minder. Dat is nog veel erger."

"Er moet dringend iets veranderen, maar dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Zelfs een indexatie zal niet volstaan. Het is een complex vraagstuk."

Bakelants kan wel nog rekenen op een vast loon van de ploeg, in tegenstelling tot tennissers bijvoorbeeld. "Daardoor is het prijzengeld ook gemarginaliseerd. De ploegmaats van Pogacar krijgen elk ongeveer 30.000 euro. Daar kunnen ze eens goed mee gaan eten", lacht hij.