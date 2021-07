Anderlecht treft tegenstander uit Roemenië of Albanië, Gent naar Letland of Hongarije in Conference League

Avontuurlijk maar haalbaar. Anderlecht en AA Gent kennen hun mogelijke potentiële tegenstanders in de Conference League. Paars-wit treft Universitatae Craiova uit Roemenië of Laçi uit Albanië in de derde voorronde. Voor de Buffalo's wacht het Letse RFS of het Hongaarse Puskas Akademija als ze Valerenga kloppen.