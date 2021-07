Won Van Aert met dank aan zijn vrouw? "Hij moest winnen of ik kwam niet meer"

"Ik heb er geen woorden voor. Hij kan echt alles", zei Sarah. "Op de Mont Ventoux vielen mijn ogen al open."

"Maar ik had hem gezegd dat hij moest winnen vandaag. Ik kom al 3 jaar naar de Tour en was er bij geen enkele van zijn 5 ritzeges bij. Dus ik had gezegd: nu moet je winnen of ik kom niet meer", grapt ze.

"Ik kan alleen maar trots zijn. Soms heb je een vreemd gevoel dat het een beetje went, terwijl het absoluut niet mag wennen. Elke overwinning is op zich zo mooi dat het elke keer iets is om trots op te zijn."

Wout en Sarah hebben niet veel tijd om samen te vieren, want hij stapt vanavond nog op het vliegtuig naar Tokio. "Gisteren had ik het een beetje moeilijk, omdat iedereen naar Parijs vertrok om hun vriend of man te gaan halen."

"Ik mag hem gaan halen, maar moet hem meteen ook weer afzetten. Maar ik ben wel super dankbaar dat we nog een uurtje hebben om samen te zijn. Al zal het ondertussen misschien al iets minder zijn."

"Wat ik verwacht in Tokio? Ik weet het niet. Na deze Tour is hij in topvorm, dus we mogen dingen verwachten. Een medaille zou altijd mooi zijn, maar dat laat ik aan hem over."