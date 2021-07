VIDEO: Dimitri Van den Bergh neemt 1e horde titelverdediging World Matchplay

Van den Bergh is de 9e op de PDC-ranking, Petersen de 25e. Onze landgenoot speelde niet meteen zijn beste darts. Na een aantal gemiste dubbels kwam hij 1-2 achter, maar hij sloot de eerste sessie met een 3-2-voorsprong af.

Petersen zag Van den Bergh met onder meer een 108-uitworp en drie 180-maximumworpen een 7-3-voorsprong nemen. Desondanks bleef Van den Bergh de dubbels missen.

Petersen won nog 2 legs, maar het was "The Dreammaker", die met een gemiddelde van 95.51 en een 11-darter met 10-5 zijn plaats in de tweede ronde binnenhaalde.

Daarin wacht de Engelsman Dave Chisnall (PDC-8). "Ik ben blij dat ik mijn openingswedstrijd heb gewonnen", verklaarde Van den Bergh. "Het was nog niet zoals het moet zijn, maar een eerste wedstrijd is dikwijls moeilijk."

"Ik heb al enkele keren tegen Devon gespeeld en hij kan enorm goed zijn, maar soms staat hij zonder vertrouwen te spelen. Eén feit is zeker: in mijn volgende wedstrijd moet ik het beter doen."

"In het begin had ik nog wat last van zenuwen, denk ik. En de uren voor de kamp heb ik ook niet zo goed doorgebracht. Het was heel warm in de oefenzaal. Maar mijn vriendin gaf me de tip om af en toe buiten wat frisse lucht in te ademen. En dat hielp."