Van Aert: "Ik heb mezelf in de problemen gebracht voor Tokio, maar geen spijt"

Alle ogen waren gericht op sprintkeizer Mark Cavendish, maar Wout van Aert gunde de Brit zijn 35e Tourzege niet. "Ik kan het niet geloven", stamelde de Belgische kampioen. "Deze Tour is gewoon geweldig."

"Het is al een rollercoaster geweest, maar om het af te maken met zo'n weekend, is ver boven de verwachtingen."

Wie had gedacht dat Van Aert het rustig aan zou doen met het oog op Tokio, kwam bedrogen uit. "Maar ik heb mezelf misschien wat in de problemen gebracht, want ik moet vanavond nog een vliegtuig halen."

"Al deze interviews zullen wel wat tijd in beslag nemen, maar we zien wel of ik er op tijd geraak. Maar ik heb er uiteraard geen spijt van dat ik er vol voor ben gegaan vandaag."

"Een overwinning op de Champs-Élysées is onbetaalbaar. Ik moet mijn ongelofelijk kleine team bedanken, en dan vooral Mike Teunissen die me perfect afzette in de sprint."

Dat de streep dit jaar 300 meter verder lag, was in het voordeel van Van Aert. "Een klein team, zoals het onze, had nu meer tijd na de laatste bocht. Ik had het volle vertrouwen in Mike. Ik moest gewoon zijn wiel vasthouden, het was een fantastische lead-out."