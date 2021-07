UAE Team Emirates herhaalt kunstje: meeste prijzengeld én drie truien

Voor UAE Team Emirates is de oogst van deze Tour bijna een kopie van de vorige. Ook toen bezorgde Tadej Pogacar hen naast de gele trui, ook de witte trui en de bollentrui en was het team uit de Verenigde Arabische Emiraten de grootverdiener met 623.930 euro. Nu moeten Pogacar en co dus met net iets minder tevreden zijn.

Ook de nummer 2 qua prijzengeld is net als vorig jaar Jumbo-Visma. Toen verdiende de Nederlandse ploeg 359.460 euro, nu doen Van Aert en co nét iets beter met 359.520. Voor Jumbo-Visma is het al het derde jaar op rij dat ze het op één na meeste prijzengeld wegkapen.

Van de Belgische ploegen boerde Deceuninck-Quick Step het best. De ploeg werd vierde met 149.690 euro. Intermarché-Wanty Gobert streek 24.230 euro op, goed voor een negentiende plaats. Lotto Soudal kwam niet verder dan een twintigste plaats met 23.640 euro. Team Qhubeka sluit het rijtje af met amper 11.650 euro, of 1.456 euro per renner.