Triatleet Jan Frodeno verpulvert in Allgau het wereldrecord lange afstand

In Allgau, aan de voet van de Duitse Alpen, ging Jan Frodeno zondag de strijd aan met Lionel Sanders. Beide triatleten hadden hetzelfde doel: het wereldrecord op de lange afstand scherper stellen.

Dat record was sinds 2016 in handen van Frodeno, die in Roth 7u35'39" nodig had voor de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en een marathon.

Het was uiteindelijk Frodeno zelf die zijn eigen record verpulverde. Met een chrono van 7u27'53" was hij bijna 8 minuten sneller dan 5 jaar geleden.