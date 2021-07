Tourwinnaar Pogacar op het eindpodium: "Nee, ik ga niet wenen"

Vorig jaar was Tadej Pogacar nog enigszins verrast dat hij moest speechen op het podium. "Ik had toen eigenlijk een speech moeten schrijven, maar ik weet niet hoe je dat doet. Dit jaar zal ik vanuit het hart spreken."

"Iedereen bedankt om ons renners 3 weken lang aan te moedigen, zowel het Franse publiek als de fans van over de hele wereld. Het was een fantastische koers op een schitterend parcours."

"We waren hier met een formidabele ploeg. Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben dat ik deel mag uitmaken van deze bende. Mijn hart smelt. En nee, ik ga niet beginnen te wenen", grapt Pogacar.

"Het was een lastig jaar door corona, maar ik bedank de organisatie dat ze met protocollen en bubbels ervoor gezorgd hebben dat we hier veilig en gezond in Parijs staan. Ik hoop jullie volgend jaar terug te zien zonder mondmasker."