Tim Wellens maakt dinsdag zijn rentree in Ronde van Wallonië

Wellens sukkelde vorige maand met zijn gezondheid en was niet in staat voldoende diep te gaan tijden zware inspanningen. Wat er juist aan de hand was, was niet duidelijk. Hij liet verstek gaan voor het BK en de Tour. De Dauphiné eind mei/begin juni was zijn laatste wedstrijd.

Het wordt voor Wellens zijn vijfde deelname in de Ronde van Wallonië. Hij krijgt het gezelschap van landgenoten Sébastien Grignard, Maxim Van Gils en Florian Vermeersch. Verder starten ook de Duitser John Degenkolb, de Brit Matthew Holmes en de Italiaan Stefano Oldani.