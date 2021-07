Pogacar: "Voor mij is koers nog altijd leuk spelletje dat ik van kleinsaf speel"

Tadej Pogacar (22) snelt in Parijs naar zijn tweede eindzege in de Tour op rij. De Sloveen domineerde deze editie, maar blijft met de voetjes op de grond. "De nieuwe Kannibaal? Ik ben gewoon een jongen uit Slovenië die heel veel van fietsen houdt."

Vorig jaar wachtte hij tot de slottijdrit om de macht te grijpen, nu legde Tadej Pogacar de Tour al in de eerste tijdrit in een beslissende plooi. "Ik kan mijn twee zeges niet met elkaar vergelijken", zei hij. "Het gevoel is helemaal anders. Ik weet niet welke editie het moeilijkst was om te winnen." "Vorig jaar was er minder stress en kwam de zege onverwacht. En dit jaar had ik al in de eerste week het geel. Ik heb twee weken lang die trui verdedigd, moest elke dag opdraven voor de podiumceremonie en de persconferenties, dus naast de fiets was het zeker zwaarder. Maar anderzijds kon ik nu wel al vroeger genieten van dat geel." "Als kind had ik hiervan nooit durven te dromen. Op dit moment sta ik er nog niet bij stil dat ik de Tour twee keer gewonnen heb. Dat zal in de toekomst wel doordringen, nu geniet ik gewoon van het moment." "Mijn favoriete momenten? De overwinning op de Col de Portet, dat was een zege van de ploeg. Een heel mooi moment. " "En ook dat Allan Peiper aan de start van de tijdrit stond. Hij is een fantastische ploegleider. Hij leerde me meer over het leven dan over het wielrennen. Ik was heel emotioneel dat hij hier was om mij te steunen." De ploegleider van de Sloveen was de voorbije weken in België achtergebleven door ziekte.

Egan Bernal vertelde in de Giro dat hij na zijn Tourzege mentaal door een diep dal ging en hij moeilijkheden had om zichzelf te motiveren. Pogacar won ook op jonge leeftijd de Tour, maar met zeges in 2021 in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Luik-Bastenaken-Luik en nu ook de Tour ging de Sloveen gewoon door op zijn elan van 2020. "Vorig was een vreemd seizoen, met al die wedstrijden die op het eind van het jaar werden gereden", legde hij uit. "Het duurde lang en het nieuwe seizoen stond snel voor de deur." "Door de coronamaatregelen was er niet veel tijd of bestond de mogelijkheid niet om te vieren. Ik zat snel weer op mijn fiets en ik stond ook niet te veel stil bij die Tourzege, ik was heel gemotiveerd om te tonen dat ik de Tour een tweede keer op mijn palmares kon brengen." "Of ik nu mijn Tourzege meer ga vieren? Dat is moeilijk, ik vertrek meteen na de Tour naar de Spelen, dus veel vieren zit er niet in. Maar na Tokio ga ik wel wat chillen."

Pogacar: "Vingegaard kan binnenkort de Tour al winnen"

Pogacar domineerde in deze Tour, maar agressief ging het er nooit aan toe. "Voor mij is een koers hetzelfde als spelletjes spelen met mijn broer en mijn vrienden toen ik nog een kind was." "Ik win graag, uiteraard, maar ik wil ook plezier maken, genieten van de sport en de onderlinge strijd. Soms win je en soms verlies je, en als dat laatste gebeurt, dan aanvaard ik dat, ik ga daar niet boos of agressief om worden als een ander beter is." Zo heeft Pogacar veel respect voor zijn jonge rivaal Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), de onverwachte nummer 2 in deze Tour. "Hij toonde dat hij een sterke renner is. Hij is nu al 2e en als hij volgend jaar nog gemotiveerder aan de start staat, maakt hij veel kans." "Hij is een goede tijdrijder en kan de zware bergritten aan. Met een sterk team maakt Vingegaard veel kans om binnenkort de Tour te winnen." Een grotere voorsprong dan 5 minuten bij elkaar sprokkelen op Vingegaard was niet mogelijk. "Ik heb mijn maximum gegeven in deze Tour. Als ik eerlijk ben: ik probeerde nog vroeger aan te vallen in de Pyreneeën, maar het lukte niet."

Pogacar: "De nieuwe Kannibaal? Ik wil met niemand vergeleken worden"