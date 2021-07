Ontspannen Derwael houdt druk af: "Wat er nog bijkomt, is zoveel te beter"

Team Belgym zette vandaag de deuren open tijdens hun training in Tokio. Het turn-kwartet Nina Derwael, Maellyse Brassart, Jutta Verkest en Lisa Vaelen warmden zich alvast stevig op voor hun olympisch optreden. Lees hier hoe het daar is met Derwael en co.

Woensdagavond stapte Nina Derwael met nog 36 andere atleten in Brussel op het vliegtuig richting Tokio. Intussen heeft de Limburgse topgymnaste haar eerste dagen op Japanse bodem achter de rug.

"Het is leuk om in een andere omgeving te zijn, iedereen is gefocust en blij om hier te zijn", vertelde Derwael vandaag na een open training van Team Belgym in het Kasamatsu Sports Park in Ibaraki, waar de turnploeg zich voorbereidt op de Spelen.

Team Belgym: Nina Derwael, Maellyse Brassart, Jutta Verkest en Lisa Vaelen

Derwael: "Alles wat er nog bijkomt, is zoveel te beter"

Vijf jaar geleden (in Rio) maakte Derwael haar olympische debuut. Haar negentiende plaats in de allroundfinale ging toen vrij geruisloos voorbij. Inmiddels is de status van de 21-jarige atlete danig veranderd, maar zelf probeert ze het olympische toernooi met dezelfde onbevangenheid als in 2016 te benaderen.

"Net als toen ben ik heel erg blij om hier te zijn. Ik was amper 16 en had niets te verliezen. Ik wilde gewoon alles geven en heb dat toen ook zo gedaan." "Nu probeer ik er op dezelfde manier naar te kijken. Alles wat ik al gepresteerd heb, heb ik al. Wat er nog bijkomt, is zoveel te beter. Met die mindset probeer ik naar mijn prestaties te kijken."

Ik ben nu nog heel ontspannen en ga proberen dat zo te houden Nina Derwael

Dinsdag, een dag voor het vertrek naar Japan, legden Derwael en de andere teamleden een laatste test af in Gent. Die verliep positief. Toch wil ze nog niet bevestigen met welke oefening ze aan de brug een gooi naar goud zal doen.

Er liggen nog twee scenario's op tafel, met een daaraan gekoppelde moeilijkheidsgraad (6.5 of 6.7). Hoe dan ook wordt van Derwael veel verwacht. "Ik probeer gewoon vertrouwen te hebben in mezelf en het gevoel terug te krijgen van de laatste test die ik gedaan heb in Gent. Ik ben nu nog heel ontspannen en ga proberen dat zo te houden."



Nina Derwael op de Spelen van 2016 in Rio.

"Het is echt niet moeilijk om ons bezig te houden"

Nina Derwael heeft net als de andere leden van het team weinig bewegingsvrijheid door de strikte coronaregels. Maar dat deert haar niet. De vergelijking die sommigen maken met een gevangenisregime vindt ze niet opgaan.

"Het is veel zaal-hotel, maar als we naar een competitie gaan, zijn de trainingszaal en het hotel in principe altijd het enige wat we zien voor de wedstrijd. Dus in dat opzicht verschilt het niet zoveel. Ik zou het hier geen gevangenis noemen."

De meisjes van de gymploeg krijgen hun dagen in Japan goed gevuld in aanloop naar hun eerste competitiemoment, zondag 25 juli. "We staan redelijk laat op. Na de pcr-test ontbijten we en is het bijna tijd om naar de training te vertrekken."

"Na onze terugkeer en het middagmaal is het al snel drie uur. Om vijf uur vertrekken we opnieuw naar de training en wanneer we dan 's avonds op de kamer komen is het vaak half tien, tien uur. Het is echt niet moeilijk om ons bezig te houden", verzekert Derwael.

Derwael oefende vandaag op de balk tijdens de open training.

Marjorie Heuls: "Teamfinale zou exceptioneel zijn"

Net als in 2016 heeft België dus een meisjesploeg in het turnen op de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro eindigde het parcours voortijdig met een twaalfde plaats in de kwalificaties, dit keer droomt coach Marjorie Heuls van meer.

Om mee te kunnen strijden voor de medailles in de finale, is top acht nodig."Voor een finale met de ploeg moeten we een perfecte wedstrijd neerzetten. Het zou exceptioneel zijn. Er zijn heel veel sterke landen", vertelde coach Marjorie Heuls. Heuls ziet wel een positieve evolutie in de resultaten van het team die de hoop op een finale wettigen. "In Rio werden we twaalfde, op het WK in Stuttgart (in 2019) tiende. Nu top acht halen, zou heel mooi zijn."

Het lot van de Belgische meisjes ligt voor een groot stuk in handen van Derwael Marjorie Heuls

Het lot van de Belgische meisjes ligt voor een groot deel wel in handen van Derwael. De 21-jarige heeft na Rio een hoge vlucht genomen en telt inmiddels twee wereldtitels aan de brug met ongelijke leggers op haar erelijst. In Tokio is ze een van de Belgische topkandidaten op eremetaal. Maar met de verwachtingen neemt ook de druk toe, al relativeert Heuls dat laatste.

"Nina legt vooral zichzelf druk op. Ze heeft een doel voor ogen en wil dat bereiken. Met de druk van buitenaf valt het wel mee. Nina heeft zich de voorbije weken goed kunnen voorbereiden en haar trainingen zoals gepland kunnen afwerken. Dat geeft haar vertrouwen."



"Ze kunnen alle 4 een plaats afdwingen in de finale met 24"

Naast een ticket voor de teamfinale worden dan ook de plaatsen voor de toestelfinales en de allroundfinale verdeeld. Volgens Heuls "kunnen ze alle vier een plaats afdwingen in de finale met 24", ook al mogen er daarin slechts twee gymnastes per land starten. In Rio turnde Derwael, toen amper 16, de allroundfinale en werd daarin negentiende.

Marjorie Heuls kijkt toe hoe haar gymnasten aan het opwarmen zijn.

Jutta Verkest: "Het is speciaal om de jongste te zijn"

Naast Derwael zullen dus ook Maellyse Brassart, Lisa Vaelen en Jutta Verkest, de vijftienjarige benjamin van de groep, de Belgische kleuren verdedigen tijdens de kwalificaties van de teamcompetitie op zondag 25 juli.

Met haar vijftien lentes is Jutta Verkest de jongste Belgische atleet die op de Olympische Spelen in Tokio in actie zal komen. "Het is speciaal om de jongste te zijn, maar mijn selectie is ook het bewijs dat ik de voorbije jaren mijn best heb gedaan en mijn plaats heb verdiend", vertelt Jutta Verkest zelf.

Mijn selectie is het bewijs dat ik de voorbije jaren mijn best heb gedaan en mijn plaats heb verdiend Jutta Verkest

Verkest dwong haar stekje in de groep van vier mede af dankzij een onverhoopte tiende plaats tijdens de finale van het EK allround in april in het Zwitserse Bazel. "Ik heb daar veel vertrouwen uit geput."

Al is er natuurlijk nog een kloof met gevestigde namen als Derwael, de tweevoudig wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers. "Nina is de eerste Belgische turnster die wereldkampioene is geworden. Natuurlijk kijk je daar naar op. Je ziet haar elke dag trainen, hoe hard ze ervoor werkt om dat niveau te behalen." "Ze heeft veel ervaring maar het is ook knap hoe zij erin slaagt kalm te blijven wanneer een oefening mislukt en ze daarna blijft proberen tot het lukt."

Verkest: "Ik wil trots kunnen zijn op mezelf"

De turnmeisjes komen volgende week zondag in actie in de kwalificaties van de teamcompetitie. Ze turnen allemaal de vier toestellen, waarbij steeds de drie beste scores tellen. De sterkste acht landen stoten door naar de finale, die twee dagen na de kwalificaties geprogrammeerd staat. Verkest heeft een bescheiden maar duidelijke doelstelling. "Ik wil mijn best doen, trots kunnen zijn op de wedstrijd die ik heb gedaan en mijn bijdrage aan het team leveren."

Jutta Verkest stond vandaag met een brede glimlach op de mat.