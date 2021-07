NBA: Kijk naar steal en alley-oop waarmee Milwaukee thuisvoordeel van Phoenix doorbreekt

De Bucks zijn nog maar het 4e team dat na een 2-0-achterstand in de NBA-finale 3 wedstrijden op een rij wint. De Miami Heat (tegen Dallas) deed het hen voor in 2006, daarvoor moeten we al naar de Trail Blazers in 1977 en de Fort Wayne Pistons in 1955 gaan.

De Suns waren nochtans als een stormram aan de match begonnen met de ene korf na de andere en een oninneembare verdediging. Na het eerste kwart stond Phoenix 37-21 voor.

In het tweede kwart kwam er echter een sterke reactie van de Bucks, die erin slaagden om de Suns aanvallend aan banden te leggen. Aan de pauze hadden de Bucks de stand al in hun voordeel beslecht: 61-64.

De 3 vedetten stonden er: Antetokoumpo (32 punten), Middleton (29) en Holiday (27) maakten het verschil. In het derde kwart waren beide teams meer aan elkaar gewaagd, maar de bezoekers diepten de kloof uit tot 90-100.

Phoenix leek geen offensieve oplossingen meer te vinden en deed te vaak een beroep op sterspeler Devin Booker (40 punten) om het verschil te maken. De Suns kwamen in het vierde kwart echter opnieuw opzetten.

Bij 117-120 miste tweevoudig MVP Antetokounmpo nog 2 vrijworpen, waarop Chris Paul (21 ptn) er 119-120 kon van maken. Op 13 seconden van het einde kwam dan hét moment: Holiday pakte uit met een steal op Booker en gooie de bal hoog naar Antetokounmpo: die nam de alley-oop in dank en dunk aan (119-122). Giannis miste nog een vrijworp, Middleton legde de eindstand vast.

De zesde wedstrijd wordt dinsdag in Milwaukee gespeeld, de eventuele zevende wedstrijd is donderdag op het programma in Phoenix.