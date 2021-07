Merlier, Teuns en Van Aert: vijf keer bingo in deze Tour!

De Ronde van Frankrijk van 2021 werd een grand cru voor de Belgen: vijf keer pakte een landgenoot een ritzege in deze Tour. Tim Merlier deed het al op dag drie in de sprint, Dylan Teuns zette net als in 2019 een bergrit naar zijn hand, Wout van Aert flikte het op de Ventoux én in de laatste tijdrit én op de Champs-Elysées. Geniet van de beelden op een Belgische soundtrack (Stavroz - The Finishing).