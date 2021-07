Kenny Belaey kroont zich opnieuw tot Belgisch kampioen biketrial

Belaey blijft ook ijveren om zijn geliefde sport bekender te maken. "Dat is altijd mijn levensmissie geweest. Onze sport groeit niet echt in België. Het is ook niet de makkelijkste sport. Velen haken af, alleen de "diehards" zetten door. Biketrial naar het volk brengen, blijft een van mijn belangrijkste activiteiten."

"Sinds mijn 12e won ik elk BK waaraan ik deel nam. We trekken de lijn nu voort door", zegt de 38-jarige Kenny Belaey, die van het WK in het Spaanse Vic een volgend doel maakt.

"Romain Leonard kan het nog ver brengen"

Wie biketrial zegt in België, zegt Kenny Belaey. Maar hoe zit het met de opvolging nu Belaey al 38 is? "Alle ogen zijn gericht op Romain Leonard", weet Belaey. "Hij is echt wel goed geworden en wordt ook goed ondersteund. Ik denk dat hij het nog ver kan brengen."

Leonard bevestigde de mooie woorden van Belaey met zilver op het BK. "Dat is een mooi compliment van Kenny", reageert Leonard. "Ik ben blij dat ik op het BK tegen hem kon rijden. Kenny is al mijn idool en voorbeeld van toen ik nog een kind was. Zijn woorden doen me veel."

"Ik hoop dat ik ook ooit de top 10 van de wereld kan halen en ereplaatsen verzamelen in internationale wedstrijden. Technisch ben ik niet slecht en ik heb ook een sterk karakter. Ik ben een echte doorzetter."

Net als Belaey hoopt Leonard zijn sport populairder te maken. "Ik probeer dat te doen door filmpjes te posten op sociale media. Maar als ik een voetballer was, zou ik toch meer volgers hebben", lacht hij.