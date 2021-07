Jago Geerts pakt eerste GP-zege van het seizoen in Grote Prijs van Nederland

Geerts won meteen beide manches in Oss. In de eerste reeks bleef hij de Australiër Jed Beaton (Husqvarna) en de Nederlander Roan van de Moosdijk (Kawasaki) voor. In de tweede reeks hield hij de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna) en opnieuw Beaton achter zich.



In de WK-tussenstand komt Geerts zo terug tot op de zesde plaats, met 117 punten. De Franse WK-leider Maxime Renaux (Yamaha), die vierde werd in Nederland, telt 141 punten.

Geerst was overigens niet de enige landgenoot die door de modder van Oss ploeterde. Ook Julian Vander Auwera was van de partij. Hij werd 32e in de eerste reeks en 26e in de tweede reeks.