Herlings breekt schouder voor eigen volk, GP-zege is voor Gajser

De eerste reeks in Oss was een prooi voor de Nederlander Jeffrey Herlings. Hij kreeg vroeg in de race de motor van tegenstander Monticelli tegen zijn schouder, maar kon de reeks verrassend toch nog als eerste afsluiten.

Even later bleek dat hij zijn schouder had gebroken bij de valpartij en daardoor verscheen Herlings voor eigen volk niet meer aan de start van de tweede reeks.

Daarin ging de zege naar Antonio Cairoli na een duel in het slot met WK-leider Tim Gajser, die tweede werd. De GP-zege was wel voor de Sloveen, zijn tweede van het seizoen.

In de WK-tussenstand heeft Gajser 23 punten voorsprong op drie rijders: Herlings, Cairoli en Febvre.