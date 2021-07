Genk staat voor moeilijke CL-opdracht tegen Sjachtar Donetsk

Vicekampioen Genk hoopt in de Champions League twee voorrondes te overleven om zo in de poulefase kampioen Club Brugge te vergezellen. Om 12 uur werd op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon geloot.

Conference League: Ook Anderlecht en Gent gaan vandaag de trommel in

Anderlecht viert zijn terugkeer op het Europese toneel. De Brusselaars waren de voorbije twee seizoenen niet actief in Europa. Ze beginnen hun avontuur in de derde (van vier) voorronde(s) van de nieuwe Conference League.





Anderlecht is reekshoofd bij de loting om 14 uur. Er is nog een heel leger aan tegenstanders mogelijk, veelal uit Oost-Europa.



Ook Gent is reekshoofd in de derde voorronde, maar het moet eerst in de tweede voorronde nog afstand nemen van het Noorse Valerenga.



Gent speelt komende donderdag zijn heenduel in de Ghelamco Arena, de terugmatch is een week later in Noorwegen. De derde voorronde in de Conference League wordt afgewerkt op 5 en 12 augustus.