De supersterren van de Spelen: van vliegend fenomeen tot bestbetaalde atlete ooit

Het vuur begint te gloeien. Vrijdag starten met een jaar uitstel de Olympische Spelen in Tokio. In vijf delen - eentje voor elke olympische ring - stomen we u helemaal klaar. Vandaag: de supersterren van deze Spelen.

Simone Biles (Turnen, Verenigde Staten, 24)

Op haar turnpak en slippers staat sinds kort een geit. Een verwijzing naar de Engelstalige afkorting G.O.A.T. - Greatest of All Time. De beste aller tijden. Er is geen woord van gelogen. Met in totaal 25 medailles op wereldkampioenschappen en 5 stuks in Rio - 4 keer goud, 1 maal brons - is ze één van de meest gelauwerde gymnastes ooit. Nog belangrijker is haar nalatenschap in de vorm van unieke elementen.



Simone Biles in flitsend turnpakje gesierd door een geit.

De Internationale Gymnastiekfederatie moest er zelfs een een nieuwe moeilijkheidsgraad voor lanceren: de Biles II. Mét een bijhorende waarschuwing voor andere gymnastes om het niet te proberen kopiëren, vanwege de enorme moeilijkheid. Biles prijkt in het rijtje van grootste Amerikaanse atleten van dit millennium. Haar kunst- en vliegwerk doet zelfs de monden van LeBron James en Michelle Obama openvallen. Zoals haar “Yurchenko Double Pike” op de sprong, een oefening die normaal alleen door mannen wordt gedaan.

Het zegt alles voor Biles: grensverleggend in alle opzichten. Met dank aan haar uitzonderlijke fysieke kwaliteiten. Kenners omschrijven Biles als een blok graniet: klein, krachtig, dynamisch en explosief. Daar komt ook nog eens een ongeziene mentale kracht bovenop.

Die is te wijten aan de zware jeugd die ze doormaakte. Haar ouders vielen voor de demonen van drank en drugs. Vader Kelvin liet het gezin al vroeg in de steek. En toen Biles 3 jaar oud was, stond moeder Shanon de kleine Simone - net als haar 3 broers en zussen - af voor adoptie.

Klein in gestalte, groots qua daden: Simone Biles op bezoek bij toenmalig president Barack Obama en first lady Michelle.

Na de Spelen in Rio kwam ook nog eens seksueel misbruik aan het licht. Larry Nassar, teamarts bij de Amerikaanse turnfederatie, randde 30 jaar lang jonge gymnastes aan. Ook Biles gaf toe één van de ruim 200 slachtoffers te zijn geweest. Biles wordt in Tokio de atlete die het meest het bovenmenselijke zal benaderen met haar salto's en schroeven. Straks is ze topfavoriete in alle disciplines waaraan ze deelneemt. Behalve eentje: de brug met ongelijke leggers - haar enige achilleshiel... en net het favoriete toestel van Nina Derwael.

Armand "Mondo" Duplantis (Polstokhoogspringen, Zweden, 21)

Niemand komt zo dicht bij de hemel als hij. The sky is the limit voor Armand Duplantis, de golden boy van de atletiek. De Zweedse polsstokspringer verbrak vorig jaar na ruim een kwarteeuw het legendarische record van Sergej Boebka door over 6 meter 15 te vliegen in Rome. Indoor zweefde hij nog 3 centimeter hoger. Fabelachtig. Het maakt van de in Amerika geboren Zweed hét uithangbord in de moeder aller sporten, zelfs in een niche-discipline. Zeker omdat Duplantis ervan houdt om het publiek te entertainen in het stadion. De mix van records en zijn charisma maken van hem een van de absolute sterren in Tokio.

De lat steeds hoger leggen zit er al van kindsbeen in. Op zijn 7e verbrak Duplantis al een eerste wereldrecord in zijn leeftijdscategorie (2m33). Een Italiaanse familievriend zegende hem met de roepnaam Mondo - Italiaans voor wereld. “Omdat hij die ooit zal veroveren", klonk het profetisch. Alleen een korte carrièreswitch op zijn 12e van polsstokspringen naar baseball strooide bijna roet in het eten. Maar Duplantis bleef uiteindelijk toch bij zijn eerste liefde. Een keuze die hem allerminst windeieren legde.

Grote merken als Red Bull, Omega, Puma en Volvo verbinden met veel plezier hun naam aan die van Duplantis. Binnenkort komt er ook een documentaire uit over zijn levensverhaal: “Born To Fly”, geboren om te vliegen. Daarin komen ook de ongewone trainingsmethodes van de Zweed tijdens de coronaperiode aan bod. Na zijn doorbraakmaand in februari 2020 sloeg het virus genadeloos toe. Het supertalent - hij is immers nog altijd maar 21 - moest zich noodgewongen klaarstomen voor Tokio met een geïmproviseerde constructie in zijn achtertuin. Daar legde hij verder de basis voor zijn absolute hoofddoel: goud op de Olympische Spelen. De eerste van vele?

Naomi Osaka (Tennis, Japan, 23 jaar)

Op alle bushokjes in Tokio prijkt haar beeltenis. Naomi Osaka groeide uit van een verlegen tennistalent tot een rolmodel en wereldwijde stem voor sociale rechtvaardigheid. Wie herinnert zich de beelden niet? Met tranende ogen en trillende stem excuseerde Osaka zich in 2018 voor het verslaan van haar idool Serena Williams in de finale van de US Open. Na die eerste grandslamtitel zouden er nog 3 volgen.

Osaka in tranen na haar triomf op de US Open van 2018.

Meer nog dan haar prestaties op het veld deden haar acties ernaast van zich spreken. Zo schaarde ze zich openlijk achter de Black Lives Matter-beweging, door vorig jaar tijdens de US Open bij elke match een mondmasker te dragen met de naam van een zwarte Amerikaan die het leven liet door politiegeweld. Vorige maand maakte het nummer 2 van de wereld dan weer een opmerkelijk statement door de verplichte persbabbels op Roland Garros over te slaan. "Omdat het een negatieve invloed heeft op de mentale gezondheid", klonk het. Toen de organisatie dreigde met uitsluiting, besloot Osaka om zélf uit het toernooi te stappen. Ook in haar thuisland zorgde Osaka voor een shockeffect. Als zwarte Japanse - ze heeft een Haïtiaanse vader en Japanse moeder - kreeg ze te maken met racisme. Door haar succes verandert (heel langzaam) de perceptie tegenover multiraciale inwoners van Japan.

Osaka met een mondmasker van George Floyd, één van de 7 zwarte Amerikanen die ze eerde tijdens de US Open.

Het totaalplaatje maakt van Osaka een sponsormagneet. De Japanse is het gezicht van onder meer Nike, Louis Vuitton, Mastercard en Tag Heuer. Recent schitterde ze op de covers van Times-magazine en Vogue, kwam er een Netflix-reeks over de tennisster en kreeg ze haar eigen Barbie-pop. Bespaar u de moeite: het figuurtje was al na enkele minuten uitverkocht. Zó groots is ze geworden. Volgens Forbes was Osaka het voorbije jaar de bestbetaalde atlete ooit met 60 miljoen dollar aan inkomsten (5 miljoen wedstrijdgeld, 55 miljoen via sponsors). Ze prijkt daarmee op plaats 12, boven namen als Tiger Woods en Kylian Mbappé. Door de golf aan afzeggingen verloor het tennistoernooi op de Spelen veel van zijn glans, maar Novak Djokovic - op jacht naar zijn Golden Slam - en vooral Osaka zorgen alsnog voor een sprankel.

Osaka met haar eigen Barbie-pop, stralend op de cover van Vogue en als model voor Louis Vuitton.

Kevin Durant (Basketbal, Verenigde Staten, 32)

Op de Spelen is het altijd een niet te missen attractie: het Amerikaanse basketbalteam. Met dit jaar Kevin Durant als frontman. De kolos van 2 meter en 8 centimeter is al meer dan een decennium één van de absolute sterren in de NBA. Door het globale karakter van de Amerikaanse basketbalcompetitie is Durant gekend tot in Azië, Europa, Afrika en zelfs Australië. Bijna nergens ter wereld kan hij geruisloos over straat lopen.

Al sinds zijn entree in de competitie was Durant een superster. Dodelijk efficiënte shots, krachtig, veelzijdig. De twee kampioensringen aan zijn hand zijn er eigenlijk te weinig voor iemand met zijn potentieel. Zijn carrière leek even aan een zijden draadje te hangen toen hij in 2019 een zware achillespeesblessure opliep. Ruim anderhalf jaar stond de forward aan de kant. Dit seizoen keerde hij terug door de grote poort bij de Brooklyn Nets, met gemiddeld 34,3 punten in de play-offs.

Vertoefde de voorbije jaren ook wel een aantal keer in een stormpje. Zoals toen hij in april een Instagram-ruzie uitvocht met acteur Michael Rapaport. Die laatste deelde screenshots waarin de basketspeler homofobe opmerkingen maakte en stevige bedreigingen uitte. In 2017 bleek ook al dat Durant met anonieme Twitter-accounts kritiek spuwde op de coach en de spelers van zijn voormalige club OKC Thunder. Het waren krasjes op zijn blazoen. Durant is overigens de bestbetaalde atleet op de Olympische Spelen. Op plaats 10 van de Forbes-lijst met 75 miljoen dollar aan inkomsten.

Katie Ledecky (Zwemmen, Verenigde Staten, 24)

Midden in de nacht bij ons, ’s ochtends vroeg in Tokio… maar wél primetime in de Verenigde Staten. Veelzeggend. De zwemfinales zijn samen met de atletieknummers dan ook de kijkcijferkanonnen op de Olympische Spelen. Het Michael Phelps-effect. Sinds zijn pensioen is Katie Ledecky de leading lady van het Amerikaanse zwemmen. Amper 15 was ze toen ze in Londen naar goud zwom op de 800 meter vrije slag. Vier jaar later in Rio kwamen daar nog 4 gouden plakken - en twee wereldrecords - bij. Dan ben je plots een nationale held in de States.

Dé vraag: hoeveel medailles worden het in Tokio? De strijd met het Australische megatalent Ariarne Titmus kondigt zich alvast als bijzonder intens aan. Het maakt dat de komende weken heel wat camera’s op Ledecky, en landgenoot Caeleb Dressel, gericht zullen zijn. Als 3-jarige maakte Ledecky het al eens mee - hou u vast voor een geweldige anekdote. Tijdens een basketbalwedstrijd van de Washington Wizards, waar papa Jon mede-eigenaar was, verscheen de piepkleine Ledecky plots in beeld. Niemand minder dan de legendarische Michael Jordan speelde op dat moment “kiekeboe” met de kleuter.