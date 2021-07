Clement over tieners Mbamba (16) en Lammens (19) in Supercup: "Geen piëdestal nu"

Het was gisteren al meteen prijs voor Club Brugge. De ploeg van Philippe Clement won de Supercup met 3-2 van Genk en rekende daarvoor op heel wat jong talent. Zo begon Senne Lammens (19) in doel, Noah Mbamba (16) op het middenveld en maakte Cisse Sandra (17) zijn opwachting in de 2e helft.

"Het is belangrijk om de jonge jongens op het juiste moment te brengen. In het begin met zo weinig mogelijk druk op het resultaat. Gisteren was daarvoor het uitgelezen moment", vertelde Philippe Clement tijdens de persconferentie na de wedstrijd.



What's next na Club NXT? "Blijven werken"

Het jeugdige trio was vorig jaar al actief bij Club NXT in eerste klasse B en zag die ervaring gisteren zijn vruchten afwerpen in de Supercup. Al is er volgens trainer Clement wel meer nodig dan enkele Club NXT-matchen op het palmares.

"Het is te kort door de bocht om te zeggen dat hun ervaring bij Club NXT ervoor gezorgd heeft dat ze hier nu staan, maar het heeft wel zeker een effect. Ze zijn ook een paar keer met hun gezicht tegen de muur gelopen vorig seizoen, een goede les als jonge gast. "

"Het is ook vooral de manier waarop ze samen met hun coaches gewerkt hebben, zowel bij Club NXT als bij ons, die ervoor gezorgd heeft dat ze hier nu staan."

We hebben enkel spelers die de passie hebben om elke dag beter te worden Philippe Clement, Club Brugge

"Het zijn jongens die heel veel honger hebben. Daar gaat het bij ons om. We hebben in onze kern enkel spelers die de passie hebben om elke dag beter te worden én daar ook voor te werken. Gooi dat in de mix met een stevige portie talent en je kan de juiste stappen zetten als speler."

"Daar zijn Senne (Lammens), Noah (Mbamba), Cisse (Sandra) en nog enkele andere spelers die morgen aan de aftrap staan, het schoolvoorbeeld van. Die zijn op de goede weg, maar beseffen dat er nog heel wat werk aan de winkel is."

Club NXT: vorig jaar aan het werk in 1B.

Debutant Senne Lammens: "Supporters gaven me adrenaline"

Je debuut maken is altijd speciaal, zeker wanneer er weer toeschouwers in de tribunes zitten. "Die sfeer geeft je zoveel energie en adrenaline dat je weer het beste van jezelf kan geven", vertelt debutant-doelman Senne Lammens. "Ik heb geprobeerd om zo iets terug te geven aan onze fans."

"Normaal ben ik wel iemand die rustig is voor een wedstrijd, maar deze keer had ik wel wat stress. Dat is ook nodig wanneer je op je opperbest wil zijn. In de opwarming en wanneer ik mijn eerste bal pakte, gingen de zenuwen wel meteen liggen."

Als iemand zoals Simon (Mignolet) je proficiat wenst, doet dat deugd Senne Lammens, Club Brugge

Deze week maakte Lammens nog een klein foutje in een oefenpot, maar de jonge doelman van Club Brugge liet zich daardoor niet van de wijs brengen. "Ik denk dat ik daardoor nog scherper aan de wedstrijd begon. Ik was extra op mijn hoede. Zo kon ik vandaag met 100% focus aan de partij starten."



Met Simon Mignolet heeft Lammens alleszins een goede mentor naast zich bij Club Brugge. De eerste doelman kwam zijn jonge collega na de wedstrijd ook meteen feliciteren. "Als iemand zoals Simon je proficiat wenst, doet dat deugd." (lees voort onder foto)

Senne Lammens met de parade.

"Er is maar 1 manier om kansen te krijgen bij ons: het trainingsveld"

Voor Philippe Clement kwam de goede prestatie van zijn jonge doelman alleszins niet uit de lucht gevallen. "Ik ben heel tevreden met de prestatie van Senne, maar dat was geen verrassing voor mij. Ik ben geen trainer die spelers zomaar kansen geeft. "

"Er is maar één manier waarop ze die kansen kunnen afdwingen bij ons: zich bewijzen op het trainingsveld, in de kleedkamer en in de fitness. Senne is daarin - samen met zijn keeperstrainer - aan het evolueren." "We hebben vorig seizoen ook bewust de keuze gemaakt om het contract van Ethan Horvath niet te verlengen en zo ook niet op zoek te gaan naar een ervaren 2e keeper." "Senne weet dus al enkele maanden dat deze kans eraan kwam. Nu is hij gewoon verder aan het bevestigen wat we van hem verwachten."



Senne Lammens keeper of spits? Herinnert u zich deze nog:

"Noah Mbamba (16) zal op het juiste moment kansen krijgen"

Ook de 16-jarige Noah Mbamba kwam opnieuw in actie voor Club Brugge. Vorig jaar begon de jonge middenvelder in de laatste competitiewedstrijd tegen Genk. Gisteren versierde hij ook meteen een basisplaats bij het eerste elftal. Na affluiten stak zijn coach alvast voorzichtig de loftrompet over hem."In de voorbereiding speelde Noah (Mbamba) al verschillende wedstrijden. Hij heeft ook vandaag weer zijn kwaliteiten getoond en heeft zo verder bevestigd wat hij de voorbije maanden op het trainingsveld en tijdens wedstrijden al laten zien heeft."

Het is belangrijk dat we nu niet té veel van onze jonkies verwachten en ze meteen op een "piëdestal" gaan zetten Philippe Clement, Club Brugge

"Nu moet hij verder de weg afleggen die hij aan het bewandelen is. Dan zal hij in de loop van het seizoen op de juiste momenten kansen krijgen, net zoals we met Charles De Ketelaere hebben gedaan 2 seizoen geleden."

"Het is ook vooral belangrijk dat we nu niet té veel van onze jonkies verwachten en ze meteen op een piëdestal gaan zetten. Dan loop je het risico dat je ze gaat opbranden. We bekijken het dit seizoen weer stap per stap."



Noah Mbamba was gisteren niet zomaar van de bal te zetten.

Ook Cisse Sandra maakte gisteren zijn debuut voor het eerste elftal van Club.