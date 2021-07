Bergrit, tijdrit én sprint: enkel Merckx en Hinault deden het Van Aert voor

Wout van Aert had gehoopt in de eerste week van de Tour te scoren in de aankomsten bergop van het openingsweekend of in de tijdrit, maar dat viel wat tegen. Ook in de vluchtersrit naar Le Creusot viste hij achter het net.

Maar vanaf de tweede week kwam Van Aert op volle toeren. 2 beklimmingen over de Mont Ventoux bleken geen probleem, goed voor zijn allereerste zege in een bergrit in de Tour. Hierna kondigde Van Aert aan zich op de massasprints te richten.

Maar daarin kwam hij niet meteen uit de verf, ook al omdat de kansen nog schaars waren. Alles op alles op de laatste tijdrit dan maar, als ultiem examen voor Tokio. Het gevolg: geslaagd met grootste onderscheiding.

In de slotrit naar Parijs vervolledigde Van Aert zijn historische triptiek door als 10e Belg in de geschiedenis op de Champs Elysées te winnen, in de sprint. Enkel Eddy Merckx en Bernard Hinault slaagden erin om in dezelfde Tour een sprint, bergrit én tijdrit te winnen. Van Aert eindigt ook in de top 5 van zowel het groen als de bollen.

Met 6 ritzeges op zijn palmares komt Van Aert bovendien op gelijke hoogte met Tom Boonen. Slechts 12 Belgen hebben er meer gewonnen.