Beluister Gouden Greg #2: "Die ene dag heeft mijn leven superveel veranderd"

Beluister de tweede aflevering van Gouden Greg

De val van Nibali: "Ik had niet gezien wie er was gevallen"

Met ruim 230 kilometer en meer dan 4.000 hoogtemeters beloofde de olympische wegrit in Rio de Janeiro zware kost te worden. Alle ogen waren aan het strand van Copacabana gericht op Tourwinnaar Chris Froome, die kon rekenen op een sterk Brits blok.

Na ruim 200 kilometer kon Van Avermaet nog aanhaken bij een elitegroepje met onder anderen Vincenzo Nibali, Sergio Henao, Rafal Majka en Geraint Thomas. Op een pittige aanval van Nibali moest Van Avermaet evenwel passen.

"Maar ik heb nooit gedacht dat ze waren gaan vliegen", herinnert Van Avermaet zich. "Ik was wattages aan het duwen die ik nog niet veel had geduwd in mijn leven. En ik zag ze ook niet ver weg rijden. Elke keer na een bocht zag ik ze nog rijden."

In de venijnige afdaling sloeg het noodlot toe voor Nibali en Henao: ze gingen onderuit. Majka reed alleen op kop, maar dat wist Van Avermaet toen niet. "Er lag links een renner, en rechts ook. Maar ik had niet gezien wie er was gevallen en hoeveel renners er vooraan zaten."

"Toen ik beneden kwam, was het dus een groot vraagteken hoeveel renners juist weg waren. Gelukkig kwam Kevin (De Weert, de bondscoach) snel bij ons om te zeggen dat alleen Majka vooraan zat. Hij heeft me gemotiveerd door te zeggen dat het mijn kans was om de wedstrijd te winnen."