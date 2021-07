Ackermann-hattrick in Settimana Ciclistica Italiana, Vanmarcke weer op podium

Sep Vanmarcke behaalde op de laatste dag van de Settimana Ciclistica Italiana (cat. 2.1) een dubbel podium. De West-Vlaming van Israel Start-Up Nation werd vandaag voor de derde keer derde in de daguitslag, en is tweede in het eindklassement.

De vijfde en laatste etappe van de eerste editie van de Settimana Ciclistica Italiana op Sardinië had veel weg van die van zaterdag: een trip van 170 kilometer met start en aankomst in Cagliari, met een heuvelachtig middenstuk en een vlakke finale, en een vroege vlucht die al in de heuvelzone werd gegrepen.

Zo werd het opnieuw een sprint van een uitgedund peloton, en daarin toonde de Duitser Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) zich al voor de derde keer deze week de snelste. De Colombiaan Jhonatan Restrepo werd tweede, Vanmarcke dus derde.

Ter info: Ook in de tweede en vierde etappe was de 32-jarige Vanmarcke reeds als derde gefinisht.

Ondanks de bonificatieseconden slaagde Vanmarcke er niet meer in de eindzege af te snoepen van leider Diego Ulissi. De Italiaan van UAE Team Emirates stond aan de leiding sinds zijn zege in de openingsetappe en schreef zaterdag ook de vierde rit op zijn naam. De Italiaan Giovanni Aleotti is derde in de eindstand.