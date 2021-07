3 weken Tour voelen als 30 jaar voor Geraint Thomas: "Het heeft een tol geëist"

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) was met klassementsambities naar de Tour afgezakt, maar bij een valpartij in de 3e rit ontwrichtte hij zijn schouder. Na een lijdensweg van 3 weken is de ex-Tour-winnaar vooral blij om in Parijs toe te komen. "Het heeft zijn tol geëist", grapt hij bij twee gekunstelde foto's op Twitter.