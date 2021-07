Yana Seel, CEO Astana-Premier Tech: "De wielersport is een harde wereld"

Yana Seel werd geboren in Kazachstan, maar studeerde in België en vanuit haar thuisbasis Brugge stuurt ze met Astana-Premier Tech - de ploeg van onder meer Aleksej Loetsenko en Jakob Fuglsang - een van de WorldTour-teams aan.

"Het is een harde job en wielrennen is een harde wereld," vertelt ze in Vive le Vélo. "In het peloton hebben ze een heel klassieke visie met veel tradities. Terwijl ik denk: probeer eens iets anders, kom uit je comfortzone."

Het Astana-team kwam bij Seel aankloppen voor een marketingproject. "Ik heb een analyse gemaakt die los stond van het sportieve."

"Ik zei dat het misschien interessant was om een manager te hebben die afstand kan nemen. Passie is belangrijk, maar die moet je wegdoen om een beslissing te nemen. Een week later werd ik als CEO gevraagd."

Seel nam onlangs zo'n lastige beslissing: boegbeeld Aleksandr Vinokoerov werd aan de kant geschoven. "Hij heeft geen rol meer als team sport principle, maar hij zit wel nog bij team."

"Hij zal waarschijnlijk een andere rol krijgen. Dat is een logische rotatie. We geven andere mensen mogelijkheden en gaan voor een nieuwe wending met Giuseppe Martinelli, die al 16 jaar in onze ploeg werkt. Hij kent het team van a tot z. Ik vertrouw hem voor 100 procent."

Seel wil dat de Kazachse formatie sterker wordt voor het Vlaamse klassieke werk, maar de grote rondes blijven het hoofddoel. "Mijn ambitie is om bij de top 3 of top 5 van de wereld te komen. Binnen dit en 5 jaar de Tour winnen? We proberen het."