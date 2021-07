Wout van Aert: "Remco Evenepoel is in het voordeel in olympische tijdrit"

Bijna 5 uur na afloop van de tijdrit in Saint-Émilion kwam Wout van Aert aan in zijn hotel in Poitiers. "In deze COVID-tijden moeten we alle verplaatsingen met de bus doen. Het duurde lang voor ik alle verplichtingen gedaan had. We zitten in de Tour nooit voor 21 u aan tafel."

Vanavond wordt het weer een hectische avond voor Van Aert, want kort voor middernacht neemt hij de vlucht naar Tokio. Mét een pak vertrouwen voor de olympische tijdrit na zijn knalprestatie in de laatste tijdrit in de Tour.

"Dit was natuurlijk het resultaat waarop ik gehoopt had. Dit geeft veel vertrouwen om naar de olympische tijdrit toe te werken. In Tokio zullen de omstandigheden nog zwaarder zijn. Het was vandaag warm, maar in Tokio is het ook heel vochtig. Het is ook een veel lastigere tijdrit. Het is enerzijds moeilijk te vergelijken, maar anderzijds was dit natuurlijk een prachtige generale repetitie."

Filippo Ganna wordt in Tokio de grote concurrent voor Van Aert in de tijdrit. De Italiaan rijdt de Tour niet, maar zit vreemd genoeg ook nog niet in Tokio. Wel in Sardinië voor de Settimana Ciclistica Italiana.

"Ik vind het eerlijk gezegd een verbazende keuze. Maar hij is er altijd op de grote afspraken, dus hij zal zeker een van de grootste concurrenten zijn. Ik denk dat Ganna de wegrit niet rijdt, misschien hoeft hij er daarom ook niet te vroeg te zijn."