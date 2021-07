Waanzinnig wereldrecord: Oostenrijker Strasser fietst ruim 1.000 km in 24 u

De 38-jarige Christoph Strasser vestigde zijn record op het 7,6 kilometer lange Zeltweg-circuit in Oostenrijk. Hij verpulverde met 1,026 km het vorige record van 914 km. Strasser reed rondjes met een gemiddelde van 42,75 km/u.

De ultrafietser moest vele uren in de gietende regen rijden. "Zonder het slechte weer was er nog meer mogelijk geweest", zei een zeer ontspannen Strasser na het passeren van de finishlijn. Daarnaast had hij ook nog af te rekenen met twee platte banden. Volgens de berekeningen van zijn team heeft de atleet 14.400 calorieën verbruikt.



De Oostenrijker was niet aan zijn proefstuk toe: hij is zesvoudig winnaar van de Race Across America (RAAM). Naar eigen zeggen heeft hij zo'n 40 langeafstandsraces gereden, waaronder 18 24-uurswedstrijden solo.