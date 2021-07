Rode lantaarn Tim Declercq lacht na tijdrit: "Toch even snelste tijd gehad"

"Voor mezelf kan ik de Tour in twee delen opdelen. Tot mijn valpartij voelde ik me supergoed en droomde ik zelfs eens van een ontsnapping. Maar na mijn val waren het enkele zware dagen. Nu heb ik nog wat rugpijn, maar dat zou me niet mogen hinderen op de Champs-Élysées."

En Declercq had nog meer redenen om te glimlachen. "Voor de ploeg was het een ongelofelijk schitterende Tour. Niemand had dit op voorhand verwacht", zegt hij.

Als rode lantaarn mocht Tim Declercq als eerste de 30,8 kilometer tussen Libourne en Saint-Émilion verkennen. "Ik ben blij dat ik niet ben ingehaald. Dan kon ik toch even zeggen dat ik de snelste tijd had in de tijdrit", grapte hij aan de streep.

Als we de groene trui nog kunnen binnenhalen, is het helemaal fantastisch.

Het woord is gevallen: de Champs-Élysées. Declercq werkte zich in de Pyreneeën in het zweet om Mark Cavendish op de breedste laan in Parijs te krijgen.

"Het was soms heel stresserend en er kwam wat rekenwerk bij kijken. Als we wisten hoeveel tijd we nog hadden om aan te komen, rekenden we dat meteen om naar minuten per kilometer om het tempo te bepalen. Maar we hebben Cavendish goed kunnen bijstaan."

"Of we dan overleggen hoe snel we moeten rijden? Nee, het is beter om hem met rust te laten. Cavendish zit dan op zijn limiet. Hij is de liefste persoon die ik ken. Echt een leuke gast om voor te werken."

Cavendish kan morgen zijn 35e ritzege in de Tour pakken. "Maar dat leeft niet echt in de groep", geeft Declercq toe. "Het was sowieso al een Tour om in te kaderen. Als we de groene trui nog kunnen binnenhalen, is het helemaal fantastisch. Met nog een ritzege erbij kan het helemaal niet meer stuk."