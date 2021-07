Pogacar pakt tweede Tourzege: "Ik heb genoten van elke kilometer"

Vorig jaar zorgde Pogacar nog voor een sensationele ontknoping door in de laatste tijdrit landgenoot Primoz Roglic nog het geel af te snoepen. Vandaag was het minder spannend voor de Sloveen.

"De tijdrit is eigenlijk voorbij gevlogen. Er stonden zoveel supporters langs de weg. Ik heb van elke kilometer genoten, ook al was ik aan het afzien. Het was erg warm. Ik was ontzettend blij toen ik over de finish kwam, ik kan het niet beschrijven."

Pogacar was na zijn winst in de eerste tijdrit naar Laval ook vandaag één van de favorieten, maar kwam nooit in de running voor een vierde ritzege. "Ik heb alles gegeven, maar het was helemaal anders dan in de eerste tijdrit. Toen ging er veel meer adrenaline door mijn lijf."

"Ik was goed voorbereid en heb mijn best gedaan. Het was niet genoeg, maar het is nog altijd een sterke prestatie voor mij en ik ben heel tevreden met het resultaat."

Pogacar kreeg voor de rit nog bezoek van ploegleider Allan Peiper, die de voorbije weken in België achtergebleven was door ziekte. "Ik heb Allan vandaag voor het eerst sinds januari nog eens gezien. Het was een emotioneel moment voor de start."

"Ik was zo blij om hem te zien en het was heel fijn om vandaag deze rit af te werken met zijn steun en die van de ploeg, familie, vrienden en alle fans."



Morgen staat Pogacar voor het tweede jaar op rij als laureaat op het eindpodium in Parijs. "Ik kan de twee zeges niet vergelijken, het gevoel is helemaal anders. Ik sta er nu nog niet bij stil dat ik de Tour twee keer gewonnen heb. Dat zal in de toekomst wel doordringen, nu geniet ik gewoon van het moment."