Ploegleider Van Aert: "Twee ritzeges voor Wout? Morgen misschien nog een kans"

Met twee ritzeges is de honger van Wout van Aert (Jumbo-Visma) in de Tour nog niet gestild. Hij denkt eraan om morgen mee te sprinten op de Champs-Élysées. "Hij heeft het er wel over. We zullen zien of we het Cavendish moeilijk kunnen maken", zegt ploegleider Merijn Zeeman.

Vorig jaar zat Jumbo-Visma in zak en as na de afsluitende tijdrit in de Tour, dit jaar zorgde Wout van Aert voor een wat aangenamer gevoel. "Het verschil is groot", zegt Merijn Zeeman. "Het gevoel is nu wel mooier." "Of Van Aert de perfecte tijdrit reed? Hij heeft er enorm veel tijd in geïnvesteerd. Zijn vorm werd steeds beter. Hij was duidelijk veel beter dan in de eerste tijdrit en reed een geweldige tijdrit." "Mathieu Heijboer (Head of Performance, red) heeft er dag en nacht energie in gestoken: de houding, het materiaal, de windtunnel... Dat komt samen in een geweldige prestatie." "Of ik dit verwacht had? Eerlijk gezegd wel. Van Aert werd beter en beter. Hij behoorde tot de topfavorieten en was met niets minder tevreden dan een overwinning."

Was de blindedarmontsteking van Van Aert een geluk bij een ongeluk? De Belgische kampioen kreeg in de Tour de tijd om naar zijn topvorm te groeien. "Misschien heeft zijn trainer Marc Lamberts dat zo wel uitgedokterd", lacht Zeeman. "Hij heeft in elk geval geweldig werk geleverd, want Wout gaat naar huis met 2 ritoverwinningen. Of misschien wel 3, want morgen volgt nog een kans. En dan is hij hopelijk ook op zijn best in Tokio." Op de Champs-Élysées wil Van Aert dus nog een gooi dan naar een overwinning? "We zullen na vandaag even horen", zegt Zeeman. "Maar hij heeft het er wel over. We zien wel of we het Cavendish moeilijk kunnen maken."

Heijboer: "We voegen een prachtig hoofdstuk toe aan zijn erelijst"