Philipsen droomt van ritzege in Parijs: "Nog één kans, maar wel een heel mooie"

Jasper Philipsen deed het gisteren rustig aan in de tijdrit - "een halve rustdag" - om fris aan de start te komen van de slotrit in Parijs. "Hopelijk heb ik wat reserves gekweekt om de ultieme sprint te rijden", zegt hij.

In de sprintetappes was Philipsen steevast op de afspraak, maar greep hij altijd naast de hoofdprijs: 2 keer 2e, 3 keer 3e. Ploegmaat Tim Merlier kon wel zegevieren. Was hij de dupe van de keuzestress binnen de ploeg?

"Kiezen is altijd verliezen", zegt Philipsen. "Dat is altijd een vervelende situatie, maar het is goed voor de ploeg dat we twee mogelijkheden hebben. We hebben mooie dingen laten zien en ik was enorm blij dat Tim gewonnen had."

"Maar ik heb ook persoonlijke ambities als sprinter. Op de Champs-Élysées heb ik nog één kans, maar het is meteen een hele mooie. We zullen wel zien. Ik denk dat ik tot nu toe al een mooie Tour had, maar een ritzege is natuurlijk altijd het mooist."