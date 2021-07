Openhartige Valentine Dumont: "Deze beproeving laat littekens na"

"Een beproeving zoals dit, laat littekens na. Het is iets dat altijd deel zal uitmaken van mijn carrière. Toch zal ik proberen om hier sterker uit te komen."

"Ik heb nog wat tijd nodig om mij over die tegenslag te zetten en het achter mij te laten, maar momenteel is het nog moeilijk", vertelt Valentine Dumont in Het Journaal.

Ik voelde me niet gerespecteerd als mens én als atleet

Op 2 juli, de dag dat Dumont 21 geworden was, kreeg onze landgenote het slechte nieuws te horen. "Rond 3 uur 's middags vernam ik dat de Internationale Federatie mij zou uitnodigen. Toen was ik heel blij, maar tegen half acht 's avonds kreeg ik te horen dat het BOIC de uitnodiging geweigerd had."



Dumont heeft nochtans 4 Belgische records in handen, maar aan de Belgische criteria voor de Spelen - vastgelegd door de zwemfederatie - voldeed ze niet. Het BOIC kon haar nog delibereren, maar deed dat niet. "Ik was machteloos en kon niets doen. Ik voelde me toen ook niet gerespecteerd als mens én als atleet."