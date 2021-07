Nafi Thiam bij vertrek naar Tokio: "Eindelijk, hier heb ik lang op gewacht"

122 Belgen nemen deze zomer deel aan de Olympische Spelen. Een aantal van hen is al aanwezig in Japan, zaterdag vertrokken nog eens 49 atleten richting Tokio. Bij hen ook Nafi Thiam, een van de Belgische kanshebbers op een medaille, die bij de openingsceremonie samen met Red Lion Felix Denayer de Belgische vlak zal dragen. "Stiekem had ik wel gehoopt dat ze me zouden vragen, want vaak zijn het atleten die op de vorige Spelen een medaille behaald hebben. Ik wist dus dat de kans bestond. Ik was heel blij toen ik het voorstel kreeg. Het is een grote eer dat ik de Belgische vlag mag dragen. Het wordt een onvergetelijk moment", zei een trotse Thiam.

"Met welk gevoel ik vandaag op het vliegtuig stap? Ik voel me prima en ik ben blij om eindelijk te kunnen vertrekken. Op dit moment heb ik lang gewacht", aldus Thiam. "Ik ben heel tevreden over mijn voorbereiding. Ik heb er alles aan gedaan, veel opgeofferd. Het grootste werk is gebeurd. Nu zullen we zien wat het geeft. Nerveus ben ik niet. Mijn wedstrijd is pas over 2 à 3 weken." "De tegenstand? We zullen tijdens de competitie wel zien wie de sterkste tegenstanders zijn. Nu ben ik daar niet mee bezig. Ik focus alleen op mezelf, zonder stil te staan bij de verwachtingen van de buitenwereld."

Bolingo: "Wil op niveau presteren"

Cynthia Bolingo etaleerde de voorbije weken haar bloedvorm. De 400m-loopster kon zaterdag dan ook vol vertrouwen afreizen naar Tokio. "Ik voel me goed en ik ben blij dat we eindelijk kunnen vertrekken", sprak Bolingo. "Dit seizoen is al heel goed verlopen en ik ben heel blij met de resultaten tot nu toe. Hopelijk blijft het duren, maar ik leg mezelf geen druk op. We zullen wel zien hoe het ginder gaat. Het is mijn doel om in Tokio op niveau te presteren." "Ik wil me nergens op vastpinnen om mezelf geen extra druk op te leggen. Ik ga het beste geven van mezelf, maar er zijn zoveel factoren die meespelen. We zien wel."

Erehaag voor Hanne Verbruggen

Marathonloopster Hanne Verbruggen tekende zaterdag ook present op Zaventem. Zij kreeg een feestelijk afscheid van een groep familieleden en fans die een heuse erehaag vormden. "Ik kom pas laat in actie, maar ik wou nu al vertrekken", zei de atlete. "Ik wil tijd genoeg hebben om me aan te passen aan de hitte en nog een paar trainingen te kunnen afwerken. Wie het best tegen de hitte zal kunnen, zal in mijn ogen de beste kans op de overwinning hebben."