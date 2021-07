Parijs is in zicht en dus valt ook bijna het doek over Vive le Vélo. Vanavond blikt Karl Vannieuwkerke in de voorlaatste uitzending onder meer terug op de knalprestatie van Wout van Aert. Eddy Planckaert en Marijn de Vries maken hun rentree aan tafel en krijgen het gezelschap van sporteconoom Wim Lagae.