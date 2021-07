Jumbo-Visma sakkert over tijdrituitrusting van Jonas Vingegaard: "PR-show"

Herinner u de slottijdrit in de Tour de France van vorig jaar. Primoz Roglic vergooide er zijn eindwinst op La Planche des Belles Filles.

De beelden van de ontredderde Sloveen staan op het netvlies gebrand: met een tegenspartelende helm kwam hij gedesillusioneerd over de finish.

Jumbo-Visma baalde voor die tijdrit al dat hun gele trui niet over de eigen aerodynamische outfit kon beschikken. Als truidrager moest hij namelijk een pak aantrekken dat wordt aangeleverd door de kledingsponsor van ASO en de Tour de France.

Ook dit jaar vormt het onderwerp weer een discussiepunt. Jonas Vingegaard staat in het jongerenklassement 2e, maar erft de witte trui van de gele Tadej Pogacar.

De Deen zit daarom in hetzelfde schuitje: ook hij moet de eigen kledij inwisselen voor een ontwerp van ASO.

Mathieu Heijboer, head of performance van de Nederlandse ploeg, jammert op Twitter: "Het is een PR-show waarbij een renner wordt afgeremd in een trui waarvan hij niet eens de eigenaar is. Welkom in het profwielrennen."