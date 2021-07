Huiswerk voor de sprinters: de finish in Parijs ligt (iets) verder dan gewoonlijk

In elke massasprint is de rol van de lead-out cruciaal en dat is in Parijs misschien nog wel iets meer het geval.

Elke wielerfan begint nu al te likkebaarden als hij denkt aan de tv-beelden die op de Champs-Elysées vanaf de flanken van de sprintende renners worden gedraaid.

Wie de sprints van de voorbije jaren analyseert, weet dat positionering cruciaal is bij het ronden van de laatste bocht aan de Place de la Concorde richting de laatste rechte lijn.

Het verleden leert dat een topsprinter daar meestal voldoende heeft aan één ultieme gangmaker.

Als bijvoorbeeld Michael Mørkøv die bocht als eerste kan aansnijden met Mark Cavendish in zijn wiel, dan is het broodje van de Brit al min of meer gebakken.