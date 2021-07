Hoste zingt de lof van Van Aert: "Manusje-van-alles dat in elke discipline uitblinkt"

In hun laatste podcast blikken radiocommentator Christophe Vandegoor en zijn compagnon Frank Hoste terug op de knalprestatie van Wout van Aert in de tijdrit. Met Parijs in zicht maken ze ook een evaluatie van de voorbije Tour. "De jonge generatie is de oude opzij aan het zetten."

"Van Aert is een uitzondering in zijn generatie"

Nog maar eens een ijzersterk nummer van Wout van Aert. Na zijn winst in de Ventoux-rit triomfeerde hij vandaag ook in de tijdrit in Saint-Émilion. Frank Hoste keek opnieuw bewonderend toe. "Van Aert is een uitzondering in zijn generatie. Normaal kan je iemand een klimmer, sprinter of tijdrijder noemen, maar hij is eigenlijk een manusje-van-alles dat in elke discipline uitblinkt." "Hij heeft de Ventoux-rit gewonnen, hij reed met de klassementsrenners mee tot op 2 kilometer van de top van Luz Ardiden, hij heeft een tijdrit gewonnen en vorig jaar won hij twee keer in een massasprint. Hij doet het bovendien in de Tour, waar alle sprinters en klassementsrenners top zijn." "Op die momenten klopt Van Aert ze in alle disciplines, dat heb ik nog maar weinig meegemaakt. Sean Kelly is één van de weinigen die dat kon benaderen, maar ik schat Van Aert nog wat hoger in."



"Twijfel of Van Aert zal meesprinten op de Champs-Élysées"

Voor Van Aert zit er morgen misschien nog meer aan te komen op de Champs-Elysées, al verwacht Hoste niet dat hij zich in de debatten zal mengen. "Als hij vandaag niet gewonen had, dan had hij misschien meegesprint, maar nu heb ik mijn twijfels." "Het zou kunnen dat hij zich gedeisd houdt, maar ik hoop het niet. De finish ligt nu 300 meter verder, waardoor het nog meer bergop is op kasseien. Het wordt dus een machtssprint die Van Aert perfect aankan." De vraag is of Van Aert wel de risico's wil nemen. "In die laatste rondjes rijden ze daar supernerveus. Ploegen die nog niet gewonnen hebben, zullen proberen weg te rijden en er zullen gaten moeten gedicht worden." Afwachten dus of Van Aert zich in het gewriemel stort. 's Avonds neemt hij in elk geval al de vlucht naar Tokio voor het volgende doel, de Olympische Spelen. Ook daar wil hij uitblinken in de tijdrit. Hoste ziet maar één grote concurrent. "Filippo Ganna is de enige die hem echt kan bedreigen, hij is echt een tijdritspecialist. Ik hoop dat van Aert een goede reis doormaakt en daar goed van herstelt. Daarna kan hij dan beginnen trainen en wat acclimatiseren. Dan zie ik hem ook Ganna kloppen." "Ganna heeft een geweldige Giro gereden, maar dat is toch ook al even geleden. Van Aert kan zijn Tour-vorm aanhouden om ook olympisch kampioen tijdrijden te worden. De wegrit is een ander verhaal, daar speelt het geluk mee."

Filippo Ganna wordt volgens Hoste dé concurrent voor Van Aert in de olympische tijdrit.

"Mannen die vroeger een klassement konden rijden, worden nu weggereden"

Op het einde van de Tour is het ook tijd voor enkele conclusies. Met Tadej Pogacar pakt een amper 22-jarige renner zijn tweede eindzege in de Tour. Een teken aan de wand volgens Hoste. "Het valt me op dat de jonge generatie de oude generatie gewoon opzij aan het zetten is. Richie Porte, Geraint Thomas, Jakob Fuglsang: allemaal mannen die vroeger een klassement konden rijden in de Tour en die nu gewoon worden weggereden." "Er zal een totaal nieuwe generatie met ronderenners opstaan. Je hebt Pogacar en Vingegaard, maar ik zet ook Evenepoel op hetzelfde niveau. Hij heeft nog niet bewezen wat die andere twee gedaan hebben, maar ik acht hem zeker in staat om het te doen."

