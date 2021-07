Greipel hangt eind 2021 fiets aan de haak: "Ik hoop in wielerwereld te blijven"

"Ik wil niet meer op de fiets zitten zodra mijn leeftijd met een '4' begint", had André Greipel al eens laten vallen in een Duitse documentaire. Gisteren blies de sprinter 39 kaarsjes uit en hakte hij de knoop door. Zijn contract tot 2022 doet hij niet meer uit.

"De rit naar de Champs-Élysées wordt zeker mijn laatste rit in de Tour", verkondigt Greipel in de videoboodschap. "Na 2021 ga ik op pensioen. Op het einde van het jaar zet ik een punt achter mijn carrière."

"Ik ben heel blij met wat ik bereikt heb. Ik kijk niet boos terug. Integendeel, ik kijk met veel plezier naar de toekomst. Ik kan nu veel tijd met mijn familie spenderen."

"Ik hoop op een of andere manier in de wielerwereld te blijven. We zien elkaar binnenkort terug."

Greipel kende tussen 2011 en 2018 zijn grootste successen in dienst van de Belgische Lotto-ploeg. Op zijn palmares staan onder meer 11 etappezeges in de Tour, 7 in de Giro en 4 in de Vuelta. In totaal boekte hij 158 profzeges. In mei boekte hij nog een sprintzege in de Ruta del Sol.