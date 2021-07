Gilbert heeft laatste Tour gereden: "Ik zie mezelf niet meer terugkeren"

Gilbert (39) zet eind 2022 een punt achter zijn carrière. Maar zijn laatste Tour heeft hij al gereden. "Een Tour uitrijden betekent op elke leeftijd veel", zei hij voor de microfoon van France Télévisions.

"Maar ik zie me als renner niet meer terugkeren naar de Tour. Morgen zal ik dus voor de laatste keer naar Parijs rijden."

"In mijn vorige vier Tours moest ik telkens opgeven. Ofwel was ik ziek, ofwel viel ik. Deze keer wilde ik echt graag finishen. Ik heb veel afgezien, en heb een anonieme koers gereden. Maar op elke leeftijd is het een prestatie om de Tour uit te rijden."

Gilbert is aan zijn 11e Tour de France bezig, morgen haalt hij voor de 7e keer de eindstreep op de Champs-Élysées. In 2011 kon hij zijn enige ritzege boeken.

Door het snelle uitvallen van Caleb Ewan viel de Tour wat in het water voor Lotto-Soudal. "Ons hele team was gebouwd rond Caleb Ewan. Het enige wat we na zijn opgave konden doen, was meegaan in ontsnappingen."

"Onze jonge Australiër Harry Sweeny werd derde in de twaalfde rit. Dat is goed voor hem, maar voor de ploeg was het een magere Tour."