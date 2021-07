Elise Mertens klaar voor eerste Spelen: "Veel vertrouwen in goed resultaat"

Nu de openingsceremonie in Tokio nadert, vertrekken er steeds meer Belgische atleten richting Japan. Hoewel er geen supporters aanwezig zullen zijn, kijkt Elise Mertens toch reikhalzend uit naar de Spelen.

"Het is jammer dat er geen publiek aanwezig zal zijn, maar we zijn we er om elkaar aan te moedigen. Ik hoop natuurlijk veel andere sporten via televisie te kunnen bekijken."

"Het is zeker wel iets anders dan de toernooien die ik normaal speel. In de Fed Cup spelen we ook voor ons land, maar de Spelen zorgen toch voor dat gevoel van samenhorigheid. Hoewel tennis wel een heel individuele sport is", vertelde Mertens

Ondanks dat ze als debutante naar Tokio afreist, ontbreekt het de tennisster toch niet aan ambitie. "Veel hangt natuurlijk af van de loting en andere factoren, maar ik ga alvast alles geven. Ik heb er vertrouwen in dat we een goed resultaat kunnen neerzetten. Het doel is om zover mogelijk te geraken en dan zien we wel."