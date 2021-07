Eerste coronageval in het olympisch dorp in Tokio is een feit

De besmetting werd meteen vastgesteld toen de persoon in kwestie arriveerde. Het organisatiecomité gaf om privacyredenen geen details, dus geen naam of nationaliteit, maar bevestigde wel dat het niet om een atleet gaat.

De persoon die positief testte, wordt omschreven als "een personeelslid dat betrokken is bij de Spelen". De persoon is geen inwoner van Japan en werd intussen voor 14 dagen in quarantaine geplaatst.

"We doen alles wat we kunnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Als we ontdekken dat er besmettingen zijn, hebben we een plan om dat aan te pakken," aldus het organisatiecomité.

De besmette persoon legde op de luchthaven, bij aankomst in Japan, een negatieve test af, maar bij de ingang van het olympische dorp volgde een positieve test. Dat meldt het Chinese persbureau Xinhua.