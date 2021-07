Deal is rond: Olivier Giroud ruilt Chelsea voor Milan

De 39-jarige Zweed staat nog een tijdje aan de kant, nadat hij in juni een knieoperatie onderging. Milan had dus nood aan aanvallende versterking en kwam dus weer bij een veteraan uit.

De Franse international, met zijn land actief op het afgelopen EK en in 2018 wereldkampioen, maakte voor Chelsea 39 doelpunten in 119 wedstrijden. Na de komst van de Duitsers Kai Havertz en Timo Werner kwam Giroud het voorbije seizoen minder in actie voor Chelsea, waar hij sinds 2018 was.

Hij nam gisteren op sociale media al afscheid van de Blues, waarmee hij de FA Cup, De Europa League en de Champions League won.

In het verleden speelde Giroud in eigen land voor Grenoble, Istres, Tours en Montpellier en in Engeland voor Arsenal (2012-2018). Hij zal bij Milan het rugnummer 9 dragen.